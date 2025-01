Ripple vaart een eigen koers in de cryptowereld, met snelle grensoverschrijdende betalingen als kernactiviteit. Banken als Santander en Standard Chartered maken gebruik van zijn blockchain, terwijl het bedrijf Ripple Labs in de Verenigde Staten verwikkeld is in een juridische strijd over zijn token XRP. Toch is XRP nu al een van de best presterende cryptomunten van de stierenmarkt. Wat moeten we weten over een cryptoproject dat tegelijk een grijze muis als een vreemde eend in de bijt is?

XRP kende vorige week een koerspiek van 3,25 dollar, als reactie op het nieuws dat Trump als een van de eerste beleidsdaden alle regelgeving rond crypto zou versoepelen. “Er is veel speculatie over ETF’s met XRP als focus”, weet technisch analist Tim Broekmans (TradePremium.be). “Als die worden goedgekeurd, kan dat voor een enorme kapitaalinjectie zorgen en de koers verder versterken.”

Koerspiek van XRP op 20 januari, uitgedrukt in dollar | Bron: Perplexity.ai

De rechtszaak van de Amerikaanse beurswaakhond SEC tegen Ripple draait om de vraag of XRP als een effect moet worden beschouwd en of Ripple die ongeregistreerd heeft verkocht. Die zaak loopt al jaren, al heeft Ripple vorig jaar “een belangrijke overwinning geboekt”, zegt Broekmans. “De rechtbank oordeelde dat XRP in bepaalde gevallen geen effect is.”

Ook die donkere wolk boven het project zou tijdens Trump 2.0 geheel kunnen opklaren. Trump heeft namelijk Paul Atkins, een voorstander van cryptovaluta, genomineerd als nieuwe voorzitter van de SEC, ter vervanging van de scepticus Gary Gensler, die op 20 januari 2025 is afgetreden. Het gerucht doet ook de ronde dat Trump een uitvoerend bevel zal ondertekenen waarmee crypto zou worden aangewezen als ‘nationale prioriteit’.

Wat maakt Ripple uniek?

Laten we bij de basis beginnen: wat behelst Ripple precies? Ripple Labs is het in Silicon Valley gevestigde techbedrijf achter een innovatief ecosysteem met de XRP Ledger (XRPL) als onderliggende technologie en XRP als de digitale munt binnen dat systeem.

De XRPL is niet gebaseerd op de bitcoin, de bekendste blockchain, maar vertoont wel enkele overeenkomsten. Zo maakt het gebruik van cryptografie met publieke en private sleutels om transacties te beveiligen. Elke transactie tussen twee adressen vereist een digitale handtekening om de echtheid te garanderen.

In tegenstelling tot traditionele blockchainnetwerken zoals dat van de bitcoin, maakt Ripple op geen enkel punt in het proces gebruik van energie-intensieve mining. In plaats daarvan vertrouwt het op een consensusmechanisme met een netwerk van validators, ook wel ‘vertrouwde knooppunten’ genoemd. Die validators werken op basis van een unieke knooppuntenlijst (UNL), en transacties worden pas als geldig beschouwd wanneer minstens 80 procent van hen overeenstemming bereikt.

‘De bitcoin is superieur, omdat de uitgave van munten volledig gedecentraliseerd is’ Tim Broekmans, crypto-analist

Het systeem maakt snelle transacties mogelijk (in 3 tot 5 seconden) en is energie-efficiënt, wat Ripple aantrekkelijk maakt voor banken en betalingsverwerkers. “Dat is een belangrijk voordeel, zeker nu duurzaamheid een steeds grotere rol speelt in investeringsbeslissingen”, ziet Broekmans.

Hoewel het flexibeler is dan traditionele blockchains, roept de rol van Ripple Labs in het beheer van populaire UNL’s in de cryptogemeenschap vragen op over centralisatie, een concept waar men een broertje aan dood heeft.

Ongeveer 80 procent van de XRP-tokens was oorspronkelijk in handen van de oprichters. “Ook dat is controversieel in crypto”, merkt Broekmans op, “want het betekent dat een groot deel van de tokens in handen is van een kleine groep. De bitcoin is hier superieur, omdat de uitgave van munten volledig gedecentraliseerd is. Bij de bitcoin komen er dagelijks slechts een beperkt aantal munten vrij, wat ervoor zorgt dat de controle over het netwerk verspreid blijft. Bij Ripple is dat anders; de meeste tokens zijn in een keer uitgegeven.”

Wereldwijd betalingsnetwerk

Een ander onderdeel van het ecosysteem van Ripple is RippleNet, een wereldwijd netwerk dat grensoverschrijdende betalingen stroomlijnt. RippleNet biedt financiële instellingen de mogelijkheid om transacties sneller en goedkoper te verwerken dan traditionele systemen zoals Swift.

Een unieke functie van RippleNet is het gebruik van XRP als brugvaluta. Dat betekent dat banken en andere instellingen betalingen direct kunnen afwikkelen zonder vooraf gefinancierde rekeningen in verschillende valuta te hoeven aanhouden. Dat verlaagt de kosten en verhoogt de efficiëntie.

‘Technische analyses wijzen op een mogelijke verdere stijging, met prognoses die de waarde rond 20 dollar inschatten’ Tim Broekmans

Het gebruik van XRP in RippleNet is optioneel. Banken kunnen het netwerk benutten zonder XRP in te zetten, wat de flexibiliteit vergroot en de adoptie stimuleert bij instellingen die geen interesse hebben in crypto.

Ripple heeft daarnaast een stablecoin, Ripple USD (RLUSD), gelanceerd. Die cryptomunt is gekoppeld aan de waarde van de Amerikaanse dollar en wordt ondersteund door reserves zoals contanten en staatsobligaties. RLUSD is beschikbaar op zowel de XRP Ledger (XRPL) als het ethereum-netwerk.

Samenwerking met Swift?

“Ripple is een banking coin“, concludeert Broekmans. “Het is minder revolutionair dan de bitcoin of ethereum, maar heeft een duidelijke niche in het bankwezen. Het kan in feite een alternatief worden voor netwerken zoals Swift.”

Ripple en Swift worden gezien als concurrenten, maar hun technologieën kunnen elkaar ook aanvullen. Swift, een traditioneel interbancair berichtenverkeer- en betalingssysteem, heeft een uitgebreid netwerk en decennialange ervaring, terwijl Ripple efficiëntere technologie biedt. “Er zijn geruchten over een samenwerking tussen beide partijen”, weet Broekmans. “Zo’n samenwerking zou Ripple meer legitimiteit geven en Swift toegang bieden tot geavanceerdere betalingsoplossingen.”

Hoewel de details nog onduidelijk zijn, lijkt er wel ruimte voor zo’n samenwerking. Swift staat niet volledig afkerig tegenover crypto, getuige daarvan zijn eerdere samenwerking met ChainLink om de kloof tussen traditionele financiële systemen en blockchaintechnologie te overbruggen.

Is Ripple een slimme investering?

Ripple biedt zowel kansen als risico’s. “Het netwerk is robuust en kent geen uitval, in tegenstelling tot sommige alternatieve platforms, zoals Solana”, zegt Broekmans. “Bovendien heeft XRP recent sterke koersstijgingen doorgemaakt, met een piek van 225 procent in korte tijd. Technische analyses wijzen op een mogelijke verdere stijging, met prognoses die de waarde rond 20 dollar inschatten.”

Ripple wordt vaak gezien als een ‘verstandige’ speculatieve investering in crypto, betoogt Broekmans. “Een middelgrote positie die winstpotentieel combineert met een relatief laag risico is, mits de juridische en marktontwikkelingen gunstig blijven, goed om je portfolio te diversifiëren.” Toch geldt ook hier de waarschuwing: de koersvolatiliteit in crypto is niet van de poes. Alleen voor beleggers met een sterke maag, dus.

– Ripple werd opgericht in 2012 onder de naam Opencoin, en later in 2013 hernoemd naar Ripple Labs. De ontwikkeling van de XRP Ledger begon echter al in 2011.

– Hoewel XRP dus relatief oud is in vergelijking met de meeste andere cryptovaluta, werd het voorafgegaan door andere vroege projecten zoals bitcoin (2009) en litecoin (2011). Toch blijft Ripple een van de langst bestaande projecten in de sector, met een sterke focus op adoptie door financiële instellingen.

Op 20 januari 2025 bedroeg de marktwaarde van XRP ongeveer 182 miljard dollar.

