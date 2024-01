Bitcoin uit de as herrezen

In april vindt voor de vijfde maal een halvering van de bitcoinblokbeloning plaats. Dat gebeurde eerder al in 2009, 2012, 2016 en 2020. Achteraf beschouwd, markeerde elke halvering het begin van een significante waardetoename van de bitcoin, met stijgingen van honderden procenten in enkele kwartalen. Die trend spoort ons aan de bitcoin na lange tijd opnieuw serieus te evalueren.

Halvering

Bitcoin verwerkt transacties op een indirecte wijze. In het netwerk van de munt worden transacties samengevoegd en om de tien minuten aan de blockchain toegevoegd, waardoor alle transacties traceerbaar blijven. Ze worden opgeslagen door het oplossen van een complexe wiskundige puzzel. Om mensen te motiveren die puzzel op te lossen, is in een beloning voorzien. Op dit moment is die beloning 6,25 bitcoin, vanaf april nog 3,125 bitcoin.



De waardestijging van de bitcoin in 2012 werd vooral gestimuleerd door de toenemende interesse van computerprofessionals. In 2016 begonnen de gewone mensen massaal bitcoins te kopen. De stierenmarkt van 2020 werd aangezwengeld door een instroom van institutionele investeerders. De kans is groot dat de toestemming van de Amerikaanse toezichthouder SEC voor een spot-ETF op bitcoin de motor achter de volgende klim zal zijn.

Timing

We moeten wel voorzichtig zijn. Eerdere groeiperioden vielen samen met uitzonderlijke geldcreatie door de Federal Reserve. Die is er nu niet. Daarnaast vielen de slechtste perioden voor de bitcoin, opvallend genoeg, samen met de slechtste tijden op de aandelenmarkt. Dat is een aanwijzing voor een mogelijke correlatie tussen de bitcoin en aandelen. En voor aandelen zijn we toch wel terughoudend, door de waarderingen versus de bedrijfsresultaten en het risico op een mogelijke economische terugval in de VS.



Een bemoedigend teken is dat de hashrate van de bicoin (de totale rekenkracht die wereldwijd wordt benut voor het verifiëren van transacties en het mijnen van nieuwe bitcoins) ieder jaar nieuwe hoogtepunten bereikt heeft, zelfs wanneer de prijs van een bitcoin met meer dan 50 procent daalde. Dat die waarde groeit, betekent dat de bitcoin nog veiliger wordt. Er is namelijk minimaal 51 procent van de hashrate nodig om het netwerk te hacken. Het is ook een teken dat het belang van de munt groeit, en dat mensen en bedrijven investeren in mining-infrastructuur.



Toen China in september 2021 de bitcoin verbood, halveerde de hashrate. Ondanks die terugslag bleef het bitcoinnetwerk veerkrachtig functioneren. In drie maanden herstelde de hashrate zich, dankzij snelle investeringen in miningapparatuur elders. Dat demonstreert de robuustheid van het decentrale bitcoinnetwerk.

Gunstig technisch beeld

Het vertrouwen wordt nog versterkt door de opwaartse trend van de Relative Strength Index (RSI), een indicator uit de technische analyse die de grootte en de snelheid van prijsschommelingen meet. De RSI staat op 48, een opmerkelijke stijging van het dieptepunt van 28 in december 2022. Bij de vorige halvering van de blokbeloning bereikte de RSI een hoogtepunt van 91 en de keer daarvoor zelfs 95. We mogen verwachten dat, mocht de koers van bitcoin beginnen te stijgen, het een kwestie van tijd is voordat de massa zich opnieuw in de markt stort, mogelijk leidend tot ongekende koershoogtes.

Allocatie

We eindigen met een belangrijke waarschuwing. Beperk posities in bitcoin altijd tot 1 à 2 procent van de beleggingsportefeuille. Houd het zwartste scenario in het achterhoofd: een volledig verlies. Als de hele positie in bitcoin naar nul gaat, hebt u nog altijd 98 à 99 procent van de portefeuille over. Een stijging van enkele honderden procenten voor de bitcoin, zoals in de voorgaande ‘halving-perioden’, zal toch een merkbare impact hebben op de portefeuille.



Een manier voor een particulier om te beleggen in bitcoin is een positie te nemen in de VanEck Bitcoin (ISIN:DE000A28M8D0) op de beurs van Frankfurt. Het geeft een veilig gevoel dat de digitale sleutel tot de bitcoins bij die tracker fysiek zijn opgeslagen in een kluis in Liechtenstein. Daardoor zijn de opgeslagen bitcoins buiten het bereik van cyberaanvallen.

Beperk posities in bitcoin altijd tot 1 à 2 procent van de beleggingsportefeuille.

op trends.be/beleggen op