Aandelenduel: argenx versus UCB

In deze rubriek gaan twee secorgenoten of verwante bedrijven in duel. Dat doen ze aan de hand van vijftien financiële parameters. Het aandeel dat het meeste duels wint, krijgt de voorkeur van de redactie van Trends Beleggen. Deze week een bijzonder aflevering met twee kanjers in de gezondheidssector: argenx versus UCB.

Marktpositie: argenx

Beurswaarde: argenx

Koersprestatie 1 jaar: argenx

Return 1 jaar: argenx

Bèta: Ucb

Dividendrendement: Ucb

Groei dividend 5 jaar: Ucb

Koers/winst 2025: Ucb

PEG-ratio: argenx

Koers/omzet: Ucb

Koers/boekwaarde: Ucb

Ev/ebitda: Ucb

Rendement op eigen vermogen: argenx

Rendement op ingezet kapitaal: argenx

Schuldgraad: argenx

Dit is een schitterend aandelenduel met de sterkste twee stijgers in de Bel20-index van het afgelopen jaar. Twee schitterende bedrijven ook, die bovendien klinisch met elkaar verwant zijn, want allebei hebben ze een middel voor de behandeling van de auto-immuunziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis. UCB heeft een brede, sterke marktpositie, maar argenx is de marktleider met Vyvgart.

De beurskapitalisatie van beide is sterk vooruitgegaan. Ze zijn het nummer twee en drie in beurswaarde in de Bel20 (naast het voorlopig nog onbereikbare AB InBev), maar argenx weegt 1 miljard euro zwaarder dan UCB (38 miljard tegenover 37 miljard euro). De aandeelhouders van beide bedrijven mogen supertrots zijn op de koersprestatie van hun aandelen, maar op vijf jaar bekeken steekt argenx er toch met kop en schouders bovenuit (330 tegenover 135%).

Het lijkt een walk-over te worden voor argenx, maar het Gentse biotechbedrijf betaalt geen dividend en zal dat ook niet meteen doen. Het is op basis van de verwachtingen voor het lopende boekjaar 2025 nog steeds een stuk duurder dan UCB, bijvoorbeeld 60 tegen 26 keer de verwachte winst. In 2027 kan dat al helemaal anders zijn. Vandaar dat we op basis van de PEG-ratio (price earning to growth, koerswinst tegenover de winstgroei) voor de komende vijf jaar argenx als duelwinnaar aanduiden. Maar in termen van ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) zit UCB dan toch weer lager dan argenx.

De slotindicatoren zullen de uiteindelijke uitslag van het duel dus bepalen. En dan zien we dat de laatste drie duels naar argenx gaan op basis van het verwacht fors stijgend rendement op eigen vermogen (ROE) en het rendement op ingezet kapitaal (ROCE) voor dit jaar tegenover dat van UCB. Argenx heeft een kaspositie van 3 miljard euro, terwijl UCB 3 miljard euro schulden heeft. In termen van schuldgraad (netto financiële schuld tegenover de ebitda) scoort argenx dus ook nog beter dan UCB.

Conclusie

Dat laatste duel is beslissend. We geven toch een lichte voorkeur aan argenx tegenover UCB, met een score van acht gewonnen duels tegenover zeven. Maar beide bedrijven hebben hun aandeelhouders vreugde bezorgd de jongste jaren en hopelijk kunnen ze dat traject ook de komende jaren aanhouden. Al is het weinig waarschijnlijk dat beide aandelen dit jaar even hard excelleren dan vorig jaar. Daar zijn de waarderingen op basis van de verwachtingen 2025 toch iets te pittig voor. Vandaar dat beide een houden-advies mee krijgen.