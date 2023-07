7 tips voor doe-het-zelfbeleggers in woelig beursweer

Fluctuerende energieprijzen, hoge inflatie en dalende koopkracht: het leven wordt niet alleen duurder, zelf beleggen met het doel om uw spaargeld te beschermen, is complexer dan ooit. Jürgen Hanssens, consultant bij KPMG Deal Advisory en doctor toegepaste economische wetenschappen, verzamelde in zijn boek Beleggen in Turbulente Tijden tal van do’s-and-don’ts over dit actuele thema. Ontdek alvast een handvol inzichten: “Hou het hoofd koel als het stormt op de markten.”

1. Creëer een beleggingsportefeuille met verschillende onderdelen

“Mensen worden soms te snel richting aandelen geduwd. Die zouden op lange termijn het hoogste rendement opleveren. Maar niet iedereen heeft een lange tijdshorizon”, zegt hij. “Jonge beleggers denken vaak dat ze nog tijd hebben om te herstellen van crashes op de aandelenmarkt, maar ze mogen niet vergeten dat ze binnen een paar jaar misschien een huis of appartement willen kopen. Een ideale portefeuille bestaat daarom volgens mij uit verschillende beleggingsinstrumenten, met het oog op het vervullen van drie behoeften. 1) Door een cashbuffer aan te leggen kunt u inspelen op nieuwe kansen en omgaan met onverwachte of moeilijke omstandigheden. 2) Met defensieve beleggingsproducten, zoals (staats)obligaties, termijnrekeningen en goud, kunt u uw financiële ‘gezondheid’ beschermen. 3) Vooral voor het nastreven van uw financiële doelen op de lange termijn kunnen risicovollere activaklassen zoals aandelen handig zijn.”

2. Vermijd bedrijven met veel schulden en kies voor ondernemingen met een balans van gewapend beton

Voor aandelen verkiest Jürgen Hanssens een bepaald type bedrijf. “Bedrijven die vooral willen groeien, investeren continu en gaan daarvoor schulden aan. Er wordt te weinig stilgestaan bij de daarmee gepaard gaande schuldrisico’s, terwijl de positieve elementen van een sterke cashpositie vaak onderbelicht worden”, klinkt het. “Cash stelt een bedrijf in staat om in te spelen op diverse kansen. Daarom opteer ik liever voor bedrijven met een stevige cashpositie dan voor bedrijven die veel schulden hebben. Vergelijk het met de emotionele bankrekening, een concept van Stephen Covey: stortingen die u doet, hebben een positief effect, terwijl opnames een negatief effect hebben. Wie meer opnames dan stortingen heeft, staat in de min. Mensen die voortdurend meer opnames dan stortingen doen, hebben een schuld tegenover anderen, en zullen hun relaties met die partijen uiteindelijk zien verslechteren. Zo’n situaties zijn te mijden.”

3. Focus op dividendaandelen, maar waak ook over de duurzaamheid van dat dividend

Het dividend is een andere belangrijke troef om oog voor te hebben, maar niet elk dividend is hetzelfde. “Wanneer aandelenkoersen zakken, kan het potentiële dividendrendement erg aantrekkelijk lijken. Maar beleggers mogen zich daar niet blind op staren”, klinkt het advies. “Een bedrijf is niet verplicht een dividend uit te betalen. Als het economisch slechter gaat en de bedrijfswinsten onder druk komen te staan, verminderen bedrijven vaak hun dividend, of schrappen ze dat zelfs. Als het potentiële dividendrendement van een aandeel erg hoog lijkt, checkt u best ook de dividenduitkeringsratio van het bedrijf. Die geeft weer hoeveel procent van de winst per aandeel uitgekeerd wordt als dividend. Hoe lager de ratio, hoe hoger de potentiële nettowinst is ten opzichte van de totale dividenduitkering, en hoe veiliger het dividend op lange termijn. Wanneer deze ratio de 100 procent nadert, mag u ervan uitgaan dat marktturbulenties de aandeelhouders snel zullen raken. Bij het selecteren van dividendaandelen zoekt u best aandelen van bedrijven die al jaren onafgebroken hun dividend stabiel houden of verhogen, de zogenaamde dividend-aristocraten.”

4. Gebruik ETF’s om passief te beleggen maar vermijd thema ETF’s

“Een exchange-traded fund, ook wel een tracker genoemd, is een passief beheerd en doorgaans erg gediversifieerd beleggingsfonds”, legt Jürgen Hanssens uit. “Het doel van een ETF is om een onderliggende beursindex zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Maar de afgelopen jaren zijn er ook veel thematische ETF’s ontstaan: die beleggen in één bepaalde niche of een marktsegment zoals bijvoorbeeld robotica of duurzaamheidsoplossingen. Dit soort ETF’s is vaak riskanter. Sommige hebben een speculatief karakter, waarbij u het risico loopt om in een bubbel of een overgewaardeerde hype te beleggen. Bovendien liggen de jaarlijkse kosten van zulke ETF’s vaak een stuk hoger dan bij eenvoudige trackers op brede indexen.”

5. Let op voor de home bias in turbulente tijden

“Home bias staat voor thuismarktvoorkeur”, klinkt het. Maar onder de kerktoren blijven is als belegger niet altijd de beste keuze. “Die valkuil houdt in dat u de neiging heeft om in uw portefeuille te veel gewicht toe te kennen aan beleggingen uit de thuismarkt. De academische literatuur verklaart die home bias door het feit dat beleggers over het algemeen meer vertrouwen hebben in beleggingen die afkomstig zijn uit hun eigen thuismarkt en er optimistischer over zijn. Dit komt onder meer omdat beleggers toegang hebben tot meer en kwalitatievere informatie over beleggingen dichtbij huis. Maar om een goed gespreide beleggingsportefeuille samen te stellen, is het belangrijk verschillende geografische regio’s en sectoren aan bod te laten komen in uw portefeuille. Door te beleggen op wereldschaal zorgt u ervoor dat uw portefeuille veel beter gespreid wordt. Hierdoor kunt u minder hinder ondervinden van lokale of sectorale crisissen.”

6. Beperk de schade in plaats van helemaal niets te doen

Voorts moeten spaarders hun masochistische trekjes afleren. “De nog steeds hoge inflatie doet vandaag de koopkracht van uw spaargeld in een afschrikwekkend tempo verdampen. Toch blijven Belgen kampioen in het parkeren van hun geld op een spaarboekje.” Daar zijn valabele alternatieven voor, klinkt het. “Een potentieel hoger rendement behalen kan eenvoudig aan de hand van bijvoorbeeld termijnrekeningen, staatsbons en geldmarktfondsen. Met zulke defensieve financiële producten zult u de inflatie niet kloppen, maar kunt u de schade, zijnde het koopkrachtverlies, toch enigszins beperken zonder veel risico te nemen. Ook de e-DEPO rekening is een interessant alternatief voor een spaarboekje. Hoewel de overheid recentelijk een maximale bruto-interestvoet van 2,50 procent heeft ingevoerd, levert een depositorekening bij de federale overheid vandaag vaak nog altijd een hoger rendement op dan veel spaarboekjes.”

7. Stem uw beleggingsportefeuille honderd procent af op uw persoonlijk profiel

“Dat is minder voor de hand liggend dan u denkt – maar absoluut cruciaal”, zegt de Hanssens. “Voor u begint te beleggen stelt u zichzelf best vragen. Hoe goed kan ik omgaan met risico? Hiermee meet u uw risicocapaciteit. En twee: hoeveel risico wens ik te nemen? Zo brengt u uw risicobereidheid of risicotolerantie in kaart. Als belegger zorgt u er best voor dat er geen conflict bestaat tussen hoeveel risico u wenst te nemen en de mate waarin u in staat bent om om te gaan met risico. Door uw risicocapaciteit en risicobereidheid op elkaar af te stemmen, kunt u onnodige kopzorgen en slapeloze nachten vermijden. Bonne chance!