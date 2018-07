Werkgevers voor CO2-taks: 'In ons land noodzakelijk, mogelijk en dringend'

'Een prijsmechanisme ontwikkelen voor CO2 is in ons land noodzakelijk, mogelijk en dringend.' In een opiniestuk in De Standaard roept topondernemer Thomas Leysen de politiek op om werk te maken van een koolstofprijs of CO2-taks, en wel snel. 'Ze hebben nog één jaar de tijd, dan vinden de volgende verkiezingen plaats. Het voorbereidende werk is geleverd. Nu is enige politieke moed gevraagd.'

Leysen reageert daarmee op een voorstel van de federale overheidsdienst Klimaat om zo'n CO2-taks van enkele tientallen centen in te voeren op diesel, stookolie, benzine en gas. Volgens hem bestaat er 'een breed draagvlak' over het belang van een dergelijke taks, ook in de bedrijfswereld.

De werkgeversfederaties VBO en Unizo steunen inderdaad de invoering van een koolstofprijs voor brandstoffen voor verwarming en mobiliteit. Aan de steun voor zo'n belasting zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet het voor de werkgevers duidelijk gaan om een belastingverschuiving. De inkomsten moeten dienen om andere belastingen te verlagen of om te investeren in de energietransitie.