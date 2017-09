'Het meest Belgische museum van Nederland'

"Maak me niet ongeruster dan nodig!" lacht Hendrik Driessen (65), de directeur van het Museum De Pont in Tilburg, als we op het plein voor het museum staan. Arbeiders zijn aan het werk om een vijver en een plantsoen aan te leggen. Vlakbij glooit het plaveisel naar beneden in een ronde kuil, waarin een sokkel staat. Daarop moet een nieuw monumentaal beeld van de vooraanstaande Britse kunstenaar Anish Kapoor komen, dat op 16 september wordt onthuld. De deadline is dichtbij, maar voorlopig is nog vooral verbeeldingskracht nodig om zich voor te stellen dat het terrein er binnenkort helemaal anders uitziet. "Het wordt ongelooflijk spectaculair", belooft Driessen. "Het beeld is een hoogglanzende, gepolijste plaat van roestvrij staal, waarvan de bovenkant 30 graden is gedraaid - een technisch hoogstandje. Het is zes meter hoog, hoger dan het museum. Het zal iedereen verwelkomen in De Pont."

...