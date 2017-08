Stabiele groei

Bioproducten zijn in. "Bio is de hype voorbij", zegt Sander Van Haver, innovatieconsulent bij het Innovatiesteunpunt. "Er is een stabiele groei, die wellicht ook doorzet in de komende jaren." Maar wat is bio? "De producten moeten voldoen aan een lastenboek van de Europese Unie", zegt Van Haver. "Er mogen noch chemische of synthetische pesticiden, noch herbiciden worden gebruikt. Antibiotica mogen niet preventief worden toegediend en alleen organische mest is toegestaan. Elk land mag nog bijkomende, strengere regels stellen."

...