Recordaantal mensen aan het werk in Europa

Het aantal inwoners van Europa dat een baan heeft, is zowel in de eurozone als in de Europese Unie met 0,4 procent toegenomen tijdens het eerste kwartaal van 2017, tegenover het laatste kwartaal van 2016, blijkt uit ramingen die het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag heeft gepubliceerd

De toename op jaarbasis klokte af op 1,4 procent in de EU, en op 1,5 procent in de eurozone.

In totaal waren er in het eerste kwartaal van dit jaar 234,2 miljoen mensen in de EU aan de slag, van wie 154,8 miljoen in de eurozone. Voor zowel de eurozone als de EU is dat een record.

Ook in het laatste kwartaal van 2016 steeg de tewerkstellingsgraad in beide gebieden met 0,4 procent.

De grootste toename van het aantal werkenden werd opgetekend in Estland (+ 2,8 procent tegenover het vorige kwartaal), Malta (+ 1,7 procent), Zweden (+ 1,2 procent) en Ierland (+ 1,1 procent). In België nam het aantal inwoners met een baan - volgens de berekeningen van Eurostat - toe met 0,2 procent. Een terugval was er in Letland (- 1,9 procent), Roemenië (- 1,2 procent), Kroatië ( - 0,6 procent) en Litouwen (- 0,5 procent).