Michèle Sioen is Manager van het Jaar

"De jury prijst Michèle Sioen voor de duurzame groei van Sioen Industries in een moeilijke sector", zegt Luc Vandewalle, de juryvoorzitter voor Manager van het Jaar.

Vandewalle wijst erop dat Sioen het voorbije anderhalf jaar zes overnames deed, die het marktleiderschap in diverse niches van technisch textiel opleverden of versterkten. Intussen telt Sioen 56 vestigingen in 23 landen.

Bovendien hield de jury rekening met het bredere engagement van Sioen, dat zich vertaalde in het voorzitterschap van het VBO en haar rol in de textielsectorfederatie Fedustria.

Maar vooral als boegbeeld van het door haar ouders opgerichte familiebedrijf maakt de perfect tweetalige Sioen al lang indruk. Intussen is het 13 jaar geleden dat zij haar vader als CEO van het familiebedrijf opvolgde en heeft zij op succesvolle wijze het cyclische karakter van de activiteiten fors afgebouwd.

"Hard werken, want het komt allemaal niet vanzelf", kreeg Sioen ingeprent door haar ouders. "Mijn vader zei ook dat je moet zorgen dat je altijd sneller draait, efficiënter produceert om voor te zijn op de concurrentie, en ziet wat de tendensen zijn, en daar zeker in mee te gaan. En we tellen hier nog elke cent", zegt Sioen in een interview in Trends.

'Mensen maken het verschil'

Sioen, die gekend staat voor haar gedrevenheid, is vooral ook een zelfverklaarde people manager. "Mensen maken het verschil. Gemotiveerde mensen die ervoor gaan, maken of een bedrijf succesvol is of niet", zegt de kersverse Manager van het Jaar. "En als ik de mensen vertrouw, krijgen ze zeer veel verantwoordelijkheid", klinkt het.

Sioen geeft toe gulzig te zijn naar nieuwe ervaringen. "Ik doe graag gevarieerde zaken. Het is belangrijk om te zien wat elders gebeurt. Het is ook belangrijk om regelmatig zelf naar een klant of leverancier te gaan, en regelmatig beurzen te bezoeken. Daar zie en hoor je op korte tijd veel mensen en heb je voeling met de markt. Ook hier in mijn bureel zit ik zelden alleen. Veel zaken worden in teamverband beslist. Een bedrijf is geen onemanshow, maar een team", stelt Sioen, die hoopt haar bedrijf ook binnen tien jaar nog te leiden.

"Ik heb nog genoeg energie. We zijn een groeibedrijf, we willen ervoor gaan. Er is nog heel veel te doen."

De Manager van het Jaar is een organisatie van Trends in samenwerking met Kanaal Z. De 18-koppige jury omvat redacteurs van Trends, ex-winnaars en onafhankelijke experts.

Jean-Pierre Lutgen is de Manager van het Jaar in Franstalig België. Een bevestiging voor de baas van Ice-Watch, die zijn merk in amper tien jaar heeft gelanceerd. Zijn ludieke horloges zijn wereldwijd bekend. Er zijn al meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht in een vijftigtal landen. Het geheim van zijn succes? Een kleurrijk, toegankelijk en modieus concept, dat Ice-Watch heeft getransformeerd in "een internationaal en intercultureel merk voor alle generaties", zegt de CEO.