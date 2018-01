De start van het nieuwe jaar staat voor Trends en de mediagroep Roularta traditioneel in het teken van de Manager van het Jaar, die de voorbije decennia is uitgegroeid tot een hoogmis voor onze bedrijfswereld.

Michèle Sioen, de CEO van het West-Vlaamse textielbedrijf Sioen Industries en voormalig voorzitter van het VBO, kaapt ditmaal de trofee weg voor de neus van negen andere absolute toppers - al dan niet uitblinkend op de lijst van beste CEO's van de Harvard Business Review - die het zonder twijfel verdienen volgend jaar de hoofdvogel af te schieten.

De jury baseerde zich op criteria als managementtechnieken, bedrijfsresultaten, ondernemerschap, deugdelijk bestuur, duurzaamheid van het parcours en engagement buiten de bedrijfsmuren.

Niemand kan dan voorbijgaan aan het rapport van Sioen, die sinds 2005 aan het stuur staat van het bedrijf uit Ardooie, een helaas steeds zeldzamer wordende parel in onze tanende textielsector.

Delen 'Petje af, Michèle: Niemand kan voorbijgaan aan het rapport van Sioen'

Zij vinkt netjes alle vakjes aan bij de door de jury gehanteerde criteria, en gaat verder in dit blad in op haar aanpak als een peoplemanager die streng toeziet op de cijfers en zich omringt met ervaren managers om het kluwen van zowat dertig bedrijven te doen bloeien via interne en succesvolle externe groei.

Sioen heeft haar bedrijf tevens veel minder cyclisch gemaakt en ze heeft als VBO-voorzitter haar nek uitgestoken. En al die tijd is ze erin geslaagd de kerk in het midden te houden in het familiebedrijf, waar ook haar zussen en haar moeder mee hun stempel op drukken.

Het parcours van Sioen Industries bewijst dat beursgenoteerde familiebedrijven op langere termijn gemiddeld beter scoren dan niet-familiale bedrijven, door de strategische keuzes voor de lange termijn en het stabiele aandeelhouderschap. Ook voor dat laatste staat de gedreven Sioen garant. Kortom, petje af, Michèle.