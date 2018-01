'Triple Living koopt helft Land Invest'

Dat meldt De Standaard vrijdag. Triple Living bevestigt het nieuws aan het persagentschap Belga en zal er 'te gepasten tijde' nog over communiceren.

Verkopers van de aandelen zijn Erik Van der Paal en vader en zoon Schaling. Die laatsten waren ook bestuurder bij Land Invest Group, maar namen ontslag.

Ze worden er vervangen door Jef Cavens en Stefan Paeleman. Triple Living is in handen van de families Cavens en Paeleman en had al een akkoord voor de ontwikkeling van de site aan de Slachthuislaan en de Lins Tower aan de Tunnelplaats in Antwerpen.

Volgens betrokkenen moet de deal de financiering van de ontwikkeling van de Slachthuissite alsook van andere projecten binnen Land Invest Group verzekeren. Het is niet duidelijk hoeveel Cavens en Paeleman betalen voor de aandelen.