Op zoek naar bouwgrond? Dit zijn de duurste en goedkoopste gemeenten

De duurste bouwgronden liggen nog altijd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De mediaanprijs voor een vierkante meter grond klom er van 540 euro naar 545 euro.

In Vlaanderen was er een stijging van 211 euro naar 218 euro. Voor goedkope bouwgrond blijft Wallonië de place to be. De mediaanprijs bedraagt er 73 euro per vierkante meter.

Wegens onvoldoende transacties op gemeentelijk niveau komen we de Brusselse gemeenten evenwel niet meer tegen in de top tien van duurste gemeenten. Die top tien is nu bijna volledig ingenomen door Vlaamse gemeenten met helemaal bovenaan Oostende waar de prijs per vierkante meter 464 euro bedraagt. Stabroek (438 euro/m2), een landelijke gemeente in het noorden van Antwerpen, staat onverwacht op de tweede plaats. De derde plaats van Leuven (377 euro/m2) is geen verrassing.

De prijs van bouwgrond zit al jaren in de lift en dat in alle Vlaamse provincies. Maar vooral in West-Vlaanderen is de opwaartse evolutie opvallend sterk.

In 2012 bedroeg de mediaanprijs er 200 euro per vierkante meter. Antwerpen en Vlaams-Brabant waren toen fors duurder dan West-Vlaanderen.

In 2017 is West-Vlaanderen met een mediaanprijs van 245 euro per vierkante meter al duidelijk duurder dan Antwerpen en Vlaams-Brabant.In Vlaanderen blijf Limburg uitgesproken de provincie met de goedkoopste bouwgrond

Waalse gemeenten bezetten de volledige top tien van de goedkoopste gemeenten. Met als uitschieter Somme-Leuze, een buurgemeente van Durbuy. Daar betaalt u 37 euro/m2 voor bouwgrond.

Duurste gemeente voor bouwgrond

1. Oostende 464 euro/m2

2. Stabroek 438 euro/m2

3. Leuven 377 euro/m2

4. Brasschaat 376 euro/m2

5. Antwerpen 366 euro//m2

6. Koksijde 341 euro/m2

7. Hoogstraten 327 euro/m2

8. Dilbeek 321 euro/m2

9. Schelle 315 euro/m2

10. Waterloo315euro/m2

Goedkoopste gemeente voor bouwgrond

1. Somme-Leuze 37 euro/m2

2. Ferrières 38 euro/m2

3. Durbuy 38 euro/m2

4. Saint-Vith 39 euro/m2

5. Walcourt 49 euro/m2

6. Bastenaken 50 euro/m2

7. Brunehaut 58 euro/m2

8. Héron 59 euro/m2

9. Chièvres 63 euro/m2

10. Mettet 63 euro/m2