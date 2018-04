Hoeveel kost een woning in uw gemeente? Bekijk de interactieve kaart

Klik op een gemeente om de prijzen van huizen, appartementen en bouwgronden te zien. De vermelde bedragen zijn in euro en gebaseerd op de mediaanprijs. Dat betekent: 50 procent van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. Ook alle prijsevoluties zijn gebaseerd op de mediaanprijs. Deze zijn vermeld in procenten. De cijfers zijn afkomstig van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. Legende bij de kaart: prijzen in euro, evolutie in procent, bouwgrond per vierkante meter

In de eerste zes maanden van 2017 noteerde de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat al een prijsstijging van 2,4 procent. Dat positieve elan kreeg een vervolg in de tweede jaarhelft.

Finaal komen de notarissen uit op een prijsklim van 5 procent, een stijgingstempo dat duidelijk boven het inflatiepeil ligt. De mediaanprijs voor woningen in België bedraagt nu 220.000 euro.

Inzoomen op de gewesten leert echter dat de stevige prijsklim deels ook een statistische verklaring heeft. In elk van de gewesten bleef de prijsgroei immers onder 5 procent. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er zelfs een lichte daling van 1 procent tot een mediaanprijs van 375.000 euro.

De nationale prijsstijging lijkt dan ook voor een stuk het gevolg van het grotere gewicht van Vlaanderen in de vastgoedtransacties. In Vlaanderen klom de mediaanprijs voor woningen met 4 procent tot 249.000 euro. Wallonië neemt een tussenpositie in; de woningprijs steeg er met 2 procent tot 160.000 euro.

De Belgische vastgoedkaart illustreert mooi de stedelijke aantrekkingskracht. Vooral in combinatie met een groene omgeving, is de stedelijke nabijheid een belangrijke prijsbepalende factor. In Brussel speelt dat effect al een eerste maal in de oostelijke residentiële gemeenten zoals Sint-Pieters-Woluwe (550.000 euro) en Sint-Lambrechts-Woluwe (490.000 euro).

Het laat zich ook voelen in de groene Vlaamse rand rond Brussel met gemeenten als Kraainem (460.000 euro) en Wezembeek-Oppem (440.000 euro). Nog iets verder van de hoofdstad, in Waals-Brabant, is Lasne (420.000 euro) een exponent van die winnende combinatie.

In de provincie Antwerpen zien we een gelijkaardige dure vastgoedgordel in de groene oostelijke (Schilde: 375.000 euro) en zuidelijke (Hove: 387.500 euro) randgemeenten van de stad Antwerpen. Vlak bij Gent zijn Sint-Martens-Latem (415.000 euro) en De Pinte (379.000 euro) de prijskampioenen.

Helemaal in het zuiden van het land speelt de groenfactor minder, maar zorgt de nabijheid van het financieel centrum Luxemburg wel voor opvallend hogere prijzen in Aarlen en Attert (beide 245.000 euro).

Duurdere appartementen en bouwgrond

Ook de prijzen van appartementen en bouwgronden blijven stijgen. Belgische appartementen werden vorig jaar 3 procent duurder. De nieuwe mediaanprijs van 195.000 euro ligt wel nog een flink stuk onder die van de woningen. Opvallend: in Wallonië is het prijsverschil tussen appartementen (158.000 euro) en woningen (160.000 euro) minimaal.

De nieuwe mediaanprijs voor bouwgrond bedraagt na een prijsstijging van 4 procent 160 euro per vierkante meter. Vooral op de bouwgrondmarkt liggen de prijzen in de drie gewesten ver uiteen: 545 euro per vierkante meter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tegenover 218 euro in Vlaanderen en amper 73 euro in Wallonië.