ING verwacht lichte daling woningprijzen in 2019

Architect Julien Déom slaagde erin dit bijzonder originele project te integreren in een dorpje dat als een van de mooiste van Wallonië staat omschreven. Het gaat helemaal op in een vroeger sparrenbos op een helling. De realisatie overstijgt de architecturale dimensie en komt daarbij volledig tot haar recht.

Dit compacte huis in twee delen sluit nauw aan bij de omliggende natuur. De leefruimte is ondergebracht in het houten volume, waar reusachtige ramen de bewoners in elk seizoen de indruk geven dat ze buiten leven.