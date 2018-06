Dossier Blackrock: de lobbymachine draait op volle toeren

Blackrocks lobbybudget in Brussel is de afgelopen jaren geëxplodeerd. In 2012 gaf de vermogensreus 150.000 euro uit aan lobbyactiviteiten, vorig jaar was dat anderhalf miljoen euro. De resultaten zijn navenant. Geen enkele andere financiële speler ging zo vaak bij de Europese Commissie op bezoek, blijkt uit de lobbyregisters. In 2015 had Blackrock liefst zeventien geregistreerde afspraken, in 2016 negen ( zie kader). Die lobbyovermacht is ook Guillaume Prache opgevallen. "In 2017 had Blackrock verschillende afspraken met de Commissie", stelt de algemeen directeur van Better Finance, de Europese consumentenorganisatie voor spaarders en beleggers, vast."Wij zijn daarentegen, ondanks onze vragen, geen enkele keer ontvangen door Valdis Dombrovskis, de Europees commissaris verantwoordelijk voor de financiële diensten. En dat terwijl we de spaarders en beleggers in de hele Europese Unie vertegenwoordigen."

