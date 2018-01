Daan Killemaes Hoofdredacteur Trends Opinie

'De olieprijs blijft bij machte de Euroboom te kraken of te maken'

Ook in deze tijden van de doorbraak van de elektrische auto en groene energie blijft de olieprijs bij machte de Euroboom te kraken of te maken. De olieprijs is de joker van 2018. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.