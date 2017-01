'Belgische spaarder verliest dit jaar 2,5 miljard euro koopkracht'

De Europese economie komt sterk uit de hoek en de inflatie kruipt hoger, maar voorbodes van hogere spaarrentes zijn dat nog niet. 'Nog even geduld aub', dat is de boodschap voor spaarders die de Europese Centrale Bank nog een tijdje in de markt zal zetten. En 'nog even' betekent mogelijk 'nog enkele jaren'. Het kan 2018 of 2019 zijn vooraleer de spaarrente een teken van leven geeft, op voorwaarde dat de conjunctuur standhoudt. Maar het kan ook dat betere tijden voor de spaarder worden verdaagd naar het volgende decennium. Intussen vreet de inflatie onvermoeibaar aan de koopkracht van de 260 miljard euro die op spaarrekeningen in België geparkeerd staat. Het reële rendement op die rekeningen bedraagt vlot -1 procent, wat betekent dat de spaarders dit jaar 2,5 miljard euro koopkracht inleveren. Of zoals Koen De Jonckheere, de CEO van de investeringsmaatschappij Gimv, het begin dit jaar zei: "Het geld op uw spaarboek is een illusie. Door de inflatie ...