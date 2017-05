Proximus neemt Belgische start-up in cyberbeveiliging over

Davinsi Labs, op de Antwerpse Keyserlei, is een integrator van het Amerikaanse beveiligingsplatform Rapid7 en van het computer- en netwerkmonitoringdienst Splunk, die beiden op Nasdaq noteren.

De starter is drie jaar geleden opgericht door Bob Ruts (ex-Metastore), Peter Van Hoorenbeeck (ex-Vlaamse Overheid) en Koen Bossaert (ex-Getronics).

Volgens Proximus telt het bedrijf nu ongeveer twintig cyberbeveiligingsexperts en maakte het in 2016 een omzet van 3,4 miljoen euro. In zijn eerste boekjaar 2014-2015 was het al meteen winstgevend.

"Dankzij Davinsi Labs zullen we onze capaciteit om incidenten te detecteren en te voorspellen nog verbeteren. Wij zullen onze klanten volledige 'Security Operations as a Service' kunnen aanbieden", gaf Dominique Leroy, de CEO van Proximus, mee.

Davinsi Labs is ook actief in Nederland en Luxemburg en heeft verschillende banken en Europese en lokale overheidsorganisaties als klant.

Proximus wordt eigenaar van Davinsi Labs, maar wil de boot rustig houden. Het huidige management blijft aan de leiding. Davinsi Labs blijft een afzonderlijke entiteit met een eigen merk. Het blijft in zijn vertrouwde kantoren. CTO Bob Ruts noemt de deal een "win-win" en belooft dat Davinsi Labs "zijn oorspronkelijke DNA, dat essentieel is voor ons succes, behoudt."

De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet meegedeeld.

Vorige maand versterkte Proximus ook al de beveiligingsactiviteiten van zijn internationale filiaal BICS. De overname van het Amerikaanse TeleSign voor omgerekend 211 miljoen euro is wel van een heel andere orde.