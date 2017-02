Orange Belgium ziet kabelabonnees stijgen met 90 procent

Op het totaal van de ongeveer 4 miljoen Belgische huishoudens zijn de 33.400 kabelabonnees van Orange Belgium een schijntje, maar de groei met 15.800 abonnees is ruim dubbel zo sterk als in het vorige kwartaal. Bijna 30 procent van de 33.400 abonnees zijn nieuw bij Orange. Dat betekent dat de kabelstrategie van Orange wel degelijk hout snijdt. "Wij zullen de klantenwerving voor ons convergente aanbod voort opdrijven", beloofde CEO Michaël Trabbia. Hij herhaalde dat Orange 10 procent van de markt wil veroveren. In een interview met Trends gaf Trabbia zich daar eerder vijf jaar de tijd voor.

