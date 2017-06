Gentse hostinggroep Intelligent is marktleider in Denemarken na overname

De overnameprijs is niet bekend. Zitcom Group was sinds 2015 in handen van het Britse investeringsfonds HgCapital en wordt nu verkocht aan Intelligent. Intelligent is zelf ook sinds 2015 gedeeltelijk in handen van durfkapitaal, Waterland Private Equity. Jonas Dhaenens en Frederik Poelman, de oprichters van Intelligent, hadden het Belgisch-Nederlandse fonds aangetrokken om de buitenlandse expansie te versnellen, onder meer via overnames. Het bedrijf is nu actief in België, Nederland en Denemarken en telt na de overname van Zitcom meer dan 640 medewerkers.

Intelligent krijgt er door de overname nog een hele lijst merken bij. Achter die bijna onoverzichtelijke lijst, met Combell, Sentia en Flexmail als bekendste namen in België, zit een eenvoudige strategie. Dhaenens streeft naar een evenwichtig bedrijf waar de diensten voor kmo's (Combell) en voor grote bedrijven (Sentia) elkaar in evenwicht houden. Dit jaar komt Combell wellicht uit op een omzet van 75 miljoen euro, Sentia op 65 miljoen.

Ook geografisch wil Dhaenens de activiteiten zo goed mogelijk spreiden. Intelligent was in België en Nederland al marktleider en met de overname van Zitcom is het nu ook afgetekend marktleider in Denemarken in het kmo-segment met een omzet van 40 miljoen euro.

Zitcom lijkt sterk op Combell en wordt ook een dochter van die afdeling binnen Intelligent die focust op hosting en verwante diensten voor kmo's. Zitcom was de grootste concurrent voor DanDomain. Dat bedrijf had Intelligent eind vorig jaar al in Denemarken overgenomen. De CEO van Zitcom, Stefan Rosenlund, krijgt ook de leiding over DanDomain.

"Zitcom is gegroeid dankzij een grote vakkennis, doorgedreven leiderschap en heeft een indrukwekkend klantenportfolio. Ik kan veel parallellen maken met onze evolutie en zie dus grote overeenkomsten in het DNA. Beide merken moeten die weg blijven bewandelen", zegt Jonas Dhaenens, de CEO van Intelligent, in een mededeling.