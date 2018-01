Saoedi-Arabië wil olieproductie beperkt blijven houden

De OPEC en enkele samenwerkende landen, waaronder Rusland, verlengden eerder hun afspraken over een productiebeperking voor de oliewinning tot eind dit jaar. Volgens Saoedi-Arabië en Oman is een verdere productiebeperking evenwel noodzakelijk om een "normaal prijsniveau" voor ruwe olie te bewerkstelligen. Volgens Rusland moet eerst worden bekeken hoe de markt zich ontwikkelt, alvorens het land zal beslissen over nieuwe afspraken.

De OPEC-landen zijn zondag in Oman bijeen om over de maatregelen te praten, en dan met name over de naleving van de afspraken. De olieprijs is intussen gestegen naar zijn hoogste peil in drie jaar.