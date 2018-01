De prijs voor een vat ruwe olie is in een half jaar gestegen van 45 naar bijna 70 dollar. Vanwaar die stijging?

KOEN DE LEUS. "De landen van het oliekartel OPEC houden zich verrassend goed aan de productieafspraken. De stijgende olieprijs is daarom geen grote verrassing. De groei van de wereldeconomie is bovendien echt heel stevig. Niet alleen in de eurozone gaat het beter dan verwacht, ook heel wat groeilanden doen het goed. Wereldwijd is er zo een synchroon herstel aan de gang."

