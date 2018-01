Premier Michel in Davos: 'Het is mijn job om hier te zijn'

Premier Michel ziet in Davos een uitgelezen kans om België te vertegenwoordigen voor een publiek van toppolitici en -ondernemers. Het is de derde maal dat de premier afreist naar het forum. "We spreken steeds over jobs, jobs, jobs. Wel het is mijn job om hier te zijn", aldus Michel.

Dat promoten van ons land gaat een stuk beter met de hervormingen die de federale regering doorvoerde, aldus de premier. "Het wegwerken van de loonhandicap, hogere arbeidsflexibiliteit en nu als bijkomende troef de verlaging van de vennootschapsbelasting", verduidelijkt Michel. "In Davos kun je gesprekken met inhoud voeren en krijg je de kans om onze troeven te verdedigen."

Het was bijvoorbeeld in Davos dat de premier vorig jaar voor het eerst sprak met de topman van de Britse verzekeringsmarkt Lloyds, die vorig jaar besliste zijn Europese dochtermaatschappij in een reactie op de brexit naar Brussel te brengen.

Op de agenda van de premier staan dan ook heel wat ontmoetingen met grote namen de komende dagen, van Carlos Brito, de topman van de Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev tot de grote baas van een Britse verzekeringsreus en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Michel is niet de enige Belg in Davos. Er is een stevige Belgische delegatie present. Behalve Michel zijn ook de ministers Kris Peeters en Alexander De Croo, Vlaams minister-president Geert Bourgeois en koning Filip en koningin Mathilde aanwezig.