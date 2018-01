Wereldleiders komen samen in Davos: wachten op Donald Trump

Dit jaar is het de 48ste maal dat in Davos politici, zakenlui en andere vooraanstaande stemmen samenkomen om te duiscussiëren over de hete hangijzers in de wereld. Volgens critici gaat het om een elitair clubje van ons kent ons, maar positieve stemmen roemen de jaarlijkse bijeenkomst als een superdenktank waar op hoog niveau van gedachten kan gewisseld worden.

Over één gegeven kan er alvast niet gediscussieerd worden. Nergens ter wereld zijn op zo weinig vierkante kilometers zoveel wereldleiders samen te zien. Politici zoals de Indiase premier Narendra Modi, de Britse premier Theresa May of de Franse president Emmanuel Macron zakken af naar Davos, maar ook VN-secretaris-generaal Antonio Guterres of Guy Ryder, de topman van de Internationale Arbeidsorganisatie, doen dat. De Duitse kanselier Angela Merkel zegde in laatste instantie toe.

Vanuit de zakenwereld komen ronkende namen als Carlos Brito, topman van de Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev, topbankier Jamie Dimon (JPMorgan) of Jack Ma, oprichter van de Chinese onlinewinkel Alibaba.

In totaal komen meer dan 3.000 politici, bedrijfsleiders en andere deelnemers naar het event. De huidige editie staat dit jaar in het teken van 'Creating a Shared Future in a Fractured World', of hoe internationale samenwerking opnieuw op de wereldagenda te krijgen 'in tijden van groeiende geostrategische competitie tussen staten'.

Wachten op Trump

Die agenda maakt de komst van Donald Trump - de eerste Amerikaanse president die het World Economic Forum bezoekt sinds Bill Clinton in 2000 - des te opmerkelijker. Internationale samenwerking en mondialisering lopen al sinds de oprichting van het evenement in 1971 als een rode draad door het forum. De idee achter Davos druist op het eerste gezicht in tegen de visie van Trump, die met zijn beleid van 'America First' een ultra-protectionistische koers vaart. Ook het erg elitaire karakter van Davos botst volledig met zijn kiescampagne in 2016, toen de toekomstige president uithaalde naar de elite en daarentegen de gewone Amerikaanse 'working man' een betere toekomst beloofde.

Donald Trump will be "welcome" at #WEF18, Nissan CEO Carlos Ghosn says https://t.co/Ee4vsE8ure pic.twitter.com/Uk9Sqk8Hb0 — Bloomberg (@business) January 23, 2018

Er wordt bijgevolg reikhalzend uitgekeken naar de boodschap die Trump tijdens zijn blitzbezoek - verwacht wordt dat hij donderdag arriveert om te speechen op vrijdag - aan het skioord in de Zwitserse Alpen zal brengen.

Maar het is helemaal niet zeker dat Trump komt speechen, want door het tumult rond de shutdown - de tijdelijke drooglegging van de federale overheid bij gebrek aan een akkoord over het schuldplafond - is op dit moment niet duidelijk of de president zal afreizen naar Davos. Maandagavond bleek er dan toch een politiek akkoord in de maak om de shutdown te beëindigen, maar het blijft afwachten of Trump Davos verblijdt met een bezoek.

Belgische delegatie

Er trekt ook een uitgebreide Belgische delegatie naar Zwitserland. Koning Filip en koningin Mathilde zullen de jaarlijkse bijeenkomst bijwonen, net als premier Charles Michel, minister van Werk Kris Peeters en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal aanwezig zijn.

Op de officiële deelnemerslijst staan verscheidene ondernemers uit België, onder meer de topman van de Antwerpse haven Jacques Vandermeiren, Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck of Umicore-CEO Marc Grynberg.