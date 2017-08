Na het zomerakkoord: meer flexibilisering en koterij op de arbeidsmarkt

"Het arbeidsluik van het zomerakkoord bevat een aantal kleppers. De afschaffing van de vaste benoeming in de ambtenarij had ik niet verwacht en doet de grenzen tussen de overheid en de privésector verder vervagen. Al blijft de werkzekerheid in de ambtenarij nog altijd groter. Herstructureringen en collectieve ontslagen blijven iets van de privésector." Aan het woord is een opgetogen Jan Denys, arbeidsmarktspecialist bij de hr-groep Randstad. Hij vindt in het hoofdstuk arbeidsmarkt van het federale zomerakkoord heel wat lekkers. Het maakt de Belgische arbeidsmarkt een stuk flexibeler, is zijn analyse.

...