Eurocommissaris voor Handel Malmström: 'Verenigde Staten spelen een gevaarlijk spel

Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström liet haar bezorgdheid over de Amerikaanse invoerheffingen op staal- en aluminium vrijdag blijken tijdens een persconferentie.

Sinds vrijdagochtend betalen Europese staal- en aluminiumproducenten heffingen van respectievelijk 25 en 10 procent wanneer ze hun producten naar de Verenigde Staten uitvoeren.

Zoals aangekondigd heeft de Commissie haar reactie klaar. Ze diende vrijdag meteen een klacht in bij de WTO (Wereldhandelsorganisatie) tegen de maatregelen, die volgens haar 'illegaal' en 'puur protectionistisch' zijn.

Daarnaast legt de Commissie in samenspraak met de lidstaten de laatste hand aan een lijst van Amerikaanse producten die geconfronteerd zullen worden met hogere importheffingen in Europa. Tegen 20 juni kunnen ze van kracht worden.

Onder meer Harley-Davidson-motorfietsen, bourbon-whiskey, Levi Strauss-jeans en Amerikaans sinaasappelsap worden geviseerd.

'Tegenmaatregelen zullen consument raken'

Eurocommissaris Malmström noemt de tegenmaatregelen 'heel proportioneel', maar ze zullen 'natuurlijk de Amerikaanse economie en consumenten raken'. "Misschien zal dat de Amerikaanse regering nog eens doen nadenken", waarschuwt ze.

De Europeanen hadden de regering van president Donald Trump een reeks handelsgesprekken aangeboden als Washington hen een permanente vrijstelling op de hogere staal- en aluminiumheffingen zou verlenen. Zo wou ze onder meer onderhandelen over de invoer van vloeibaar gas en de tarieven van een aantal industriële producten. Dat aanbod is nu van tafel, bevestigt Malmström, die nu 'met bezorgdheid' het onderzoek naar de import van auto's volgt.

'Nog geen handelsoorlog'

Trump beval vorige week een onderzoek naar de impact van die import op de nationale veiligheid. Van een heuse handelsoorlog wil Malmström nog niet spreken. "Daar zijn we nog niet, maar we bevinden ons in een zeer moeilijke situatie die is veroorzaakt door de Verenigde Staten", stelde de eurocommissaris vast. Het dreigt voor een escalatie te zorgen en het economisch herstel te fnuiken, oordeelt ze. "De Verenigde Staten spelen hier een gevaarlijk spel."

De Commissie besliste vrijdag ook klacht in te dienen tegen China wegens 'wetgeving die de intellectuele eigendomsrechten van Europese bedrijven ondermijnt'. Europese bedrijven worden er gedwongen om hun technologie te delen met Chinese entiteiten, aldus Malmström.

"Als de werelspelers de spelregels niet meer respecteren, dan dreigt het hele systeem in te sorten. Daarom dienen we vandaag klacht in tegen de Verenigde Staten en China. Het toont ook aan dat wij geen kamp kiezen. Wij verdedigen een wereldhandel gebaseerd op regels", luidt het.