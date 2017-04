Dit zijn de vier Franse ziektes die de volgende president erft

De volgende president van Frankrijk erft in mei een land dat er economisch slecht aan toe is: een lage groei, een aanhoudend begrotingstekort, een handelsbalans die al jaren in het rood staat en een hoge werkloosheid. Een diagnose van 'le mal français' en de remedies van de presidentskandidaten.