De zieke man van Europa: de Italiaanse economie zit al twintig jaar in het slop

De Italiaanse politiek is in rep en roer, nu de regeringsvorming mislukt is. Achter dat politieke rumoer schuilt al jaren een lamlendige economie. De welvaart is er in twintig jaar amper op vooruitgegaan, aldus een studie van de Italiaanse centrale bank. Italië moet zijn mensen en middelen beter leren te gebruiken.