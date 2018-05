'Wat in Italië gebeurt, is ook belangrijk voor Duitsland en Frankrijk'

Nu de coalitievorming is mislukt, trekken de Italianen na de zomer wellicht opnieuw naar de stembus. Worden de verkiezingen een referendum over de euro?

MARIA DEMERTZIS. "De euro wordt zeker een belangrijk thema, maar dat betekent niet dat er ook over de exit uit de euro wordt gestemd. President Sergio Matteralla besefte dat de toekomst van Italië in de eurozone op het spel stond. De markten waren enorm ongerust over de benoeming van de eurocriticus Paolo Savona als minister van Financiën. Savona heeft verscheidene keren gezegd dat de euro slecht is voor Italië. Het risico bestond dat ...