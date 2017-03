Chinese regering verwacht lagere economische groei

'Indien mogelijk, gaan we proberen om beter te doen', klonk het ambitieus. China heeft te maken met een onzeker internationaal klimaat en een enorme schuldenput in eigen land, maar dat houdt de regering niet tegen om opnieuw 355 miljard euro te investeren in infrastructuur.

Premier Li omschreef de Chinese economie als een vlinder die worstelt om te ontpoppen.

Omschakelen

China wil omschakelen van een industriële economie naar een diensteneconomie. Om dat te doen moeten veel fabrieken dicht, bijvoorbeeld in de staalindustrie, om de overcapaciteit te verkleinen. Li laat weten dat het land verder wil gaan met deze hervormingen. Dit jaar moet de capaciteit verminderd worden met 50 miljoen ton staal en 150 miljoen ton steenkool.

Dat zou ook het milieu ten goede moeten komen. 'We voeren een oorlog zonder mededogen zodat de lucht weer blauw wordt', zei Li over de zware luchtvervuiling in het land. De overheid gaat de milieunormen voortaan strikter toepassen: fabrieken die de wet overtreden zullen worden bestraft.

Afkoelen

Verder zal China haar 'proactief fiscaal beleid en voorzichtig monetair beleid' aanhouden, klonk het. Zoals bekend is de schuldenlast bij de overheden en bedrijven in China enorm. De nationale bank heeft lenen al wat duurder gemaakt, maar analisten verwachten nog meer maatregelen om de kredietmarkt te laten afkoelen. De bedoeling van het beleid is uiteindelijk om de financiële risico's te verkleinen en meer economische en dus ook sociale stabiliteit te creëren.

De op een na grootste economie ter wereld groeide in 2016 met 6,7 procent, na een vooruitgang met 6,9 procent in 2015. De groei van 2016 was de laagste sinds 1990. Economen verwachten dat de Chinese economie de komende jaren verder afkoelt. De inflatie moet dit jaar 3 procent bedragen, aldus Li nog.

Volkscongres

Tijdens het Volkscongres dat zondag start en tien dagen duurt, komen meer dan 3.000 parlementariërs bijeen in Peking. Belangrijkste onderwerpen tijdens het congres worden de buitenlandse relaties, de militaire uitgaven en het toekomstige leiderschap van de Communistische Partij. Zaterdag maakte China ook al bekend dat de militaire uitgaven van het land dit jaar met 7 procent zullen stijgen.