CD&V wil btw op alle herstellingen van 21 naar 6 procent

CD&V roept de regering op om werk te maken van een verlaging van het btw-tarief op ­alle herstellingen van 21 naar 6 procent. Vandaag genieten herstellingen van fietsen, kleding en schoeisel al zo'n verlaagd tarief, maar reparaties van bijvoorbeeld elektrotoestellen niet. 'Om de btw voor alle herstellingen te verlagen, moeten we echter via Europa gaan, want volgens Europese regels mag België geen algemeen verlaagd tarief invoeren', zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick donderdag in Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg.

De timing zit alvast mee. De Europese Commissie is op dit moment bezig met een herziening van het btw-regime. Binnen enkele jaren moet die hervorming klaar zijn, en daarom is dit volgens CD&V het ideale moment om de verlaging te bepleiten. Het voorstel kan op bijval rekenen van Test-Aankoop en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. 'Klanten zijn bereid om producten te laten herstellen zolang het niet te duur is, zoals nu', klinkt het daar.