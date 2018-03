'Ziekenhuizen moeten efficiënter werken'

De betaalbaarheid van de zorgsector staat voor grote uitdagingen. België geeft 10,4 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) uit aan gezondheidszorg, en doet het daarmee niet slecht in vergelijking met onze buurlanden. Op het budget besparen is daarom niet nodig, de efficiëntie verbeteren wel.

In zijn studie 'health prospect ING' stelt de bank-verzekeraar ING, samen met deskundigen en ziekenhuisdirecteurs, dat de financiering van ziekenhuizen herzien moet worden.

Momenteel stoelt de financiering van ziekenhuizen vooral op de subsidiëring van het aantal bedden. Vergeleken met onze buurlanden blijven patiënten te lang in het ziekenhuis liggen. De intramurale zorg bedraagt 85 procent van de uitgaven in ziekenhuizen, in het buitenland is dat gemiddeld 70 procent.

Dat systeem is volgens ING aan herziening toe. Thuiszorg en dagopnames moeten aan belang winnen.

Tot slot concludeert de studie dat de ziekenhuisnetwerken die minister Maggie De Block op de rails heeft gezet, een stap in de juiste richting zijn.

Maar dat volstaat niet. Op termijn moeten ziekenhuizen volgens ING meer geïntegreerde zorg aanbieden. Daarvoor betrekken ze artsen van buiten de ziekenhuismuren, en andere medische dienstverleners.