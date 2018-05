Wat is de luchthaven van Zaventem waard?

In het najaar van 2004 kocht Macquarie een meerderheidsbelang in onze nationale luchthaven. Nu willen de Australiërs eruit. De ondernemingswaarde van de luchthaven zwol in die periode van 1 naar 4 miljard euro. 'En dat is nog een conservatieve schatting', fluistert een aandeelhouder.