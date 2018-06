Vliegvakantie kost gezin tot 160 euro extra

Mensen die hun vliegvakantie voor deze zomer al hebben geboekt, staat een onaangename verrassing te wachten. Zij krijgen bij touroperators als Thomas Cook en TUI een extra brandstoftoeslag op hun eindafrekening omdat de fors gestegen olieprijs vliegen duurder maakt.

Voor vakantiegangers die in augustus met het vliegtuig vertrekken, rekent bijvoorbeeld Thomas Cook-dochter Neckermann (heen en terug) 24, 32 of zelfs ruim 40 euro extra aan per persoon. Voor een gemiddeld gezin met twee kinderen dat bijvoorbeeld het vliegtuig neemt naar een vakantiebestemming in Egypte, Gran Canaria of Tenerife, betekent dat extra kosten van ruim 160 euro.

'De prijzen van de vliegvakanties worden in het begin van het seizoen berekend, wanneer de catalogus verschijnt eind september of begin oktober. Daarna worden de prijzen constant gemonitord, en als de olieprijzen boven een bepaalde drempel stijgen, ook aangepast', zegt Klaartje Devreese, woordvoerster van Thomas Cook Belgium.