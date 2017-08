Telenet blijft aandelen inkopen tot eind 2017

De gerapporteerde omzet van Telenet daalde met 1 procent tot 622,3 miljoen in het tweede kwartaal, maar was stabiel op vergelijkbare basis, preciseert het bedrijf. Telenet verkocht onder meer de mobiele operator Ortel aan Lycamobile en nam op 19 juni SFR Belux over. Er zit dus twee weken omzet van SFR Belux in de cijfers. Behalve minder mobiele inkomsten boekte Telenet ook minder omzet uit de verkoop van smartphones.

