SnowWorld is de nieuwe speeltuin van Marc Coucke

Koos Hendriks had zijn loopbaan comfortabel kunnen vullen met het uitbaten van zijn succesvolle wintersportspeciaalzaken. In plaats daarvan verkocht hij zijn winkels en investeerde hij de opbrengst in een indoorskihal met echte sneeuw. Die opende hij ruim twintig jaar geleden in Zoetermeer nabij Den Haag. Hendriks doopte zijn nieuwe bedrijf SnowWorld, dat nu naast het flink uitgebouwde skipark in Zoetermeer ook 's werelds grootste indoorskicomplex in Landgraaf omvat (zie kader De business van Koos Hendriks). Om zijn ambitieuze plannen te financieren, trok Hendriks ruim drie jaar geleden naar de beurs. Terwijl nog slechts één politiek obstakel in de weg staat van prestigieuze indoorskiprojecten in Barcelona en Parijs, droomt de bijna 68-jarige Hendriks al openlijk van skipistes in New York en Londen. En laat net nu ene Marc Coucke komen aanwaaien als nieuwe belangrijke aandeelhouder, een evolutie waar Hendriks verheugd op reageert. Dat de twee ondernemers het goed met elkaar zullen vinden, staat in de sterren geschreven. Net als Coucke bruist Hendriks van het enthousiasme wanneer hij ons - tegenpruttelen haalt niets uit - door zijn Zoetermeerse complex leidt.

