Pieterjan Bouten (CEO Showpad): 'Vorig jaar doel van 30 miljoen dollar recurrente omzet gehaald'

Het van oorsprong Gentse Showpad heeft 25 miljoen dollar opgehaald bij de aandeelhouder Insight Venture Partners. CEO Pieterjan Bouten weet hoe hij het extra geld wil besteden: de regionale sales- en marketingafdelingen wereldwijd versterken, een groter Amerikaans hoofdkantoor in Chicago en voort investeren in onderzoek en ontwikkeling in de hoofdzetel in Gent.