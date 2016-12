Perrigo-claim tegen Coucke en co is een feit

Perrigo meent dat de twee verkopers de omzet van Omega Pharma hebben opgesmukt door opgeslagen producten als omzet te boeken. Coucke ontkent elke vorm van gesjoemel. Waterland liet al weten dat het gerust is in een goede afloop. Dat schrijft De Tijd.

Jarenlange procedure

Coucke en Waterland moesten in het kader van de verkoop van Omega Pharma 248 miljoen euro opzijzetten om eventuele claims op te vangen. Als er problemen rijzen, kan de koper aanspraak maken op (een deel van) dat bedrag. 127 miljoen komt van Coucke, 75 miljoen van Waterland, de rest van drie andere fondsen die mee investeerden in Omega. De claim is de formele start van een procedure die jaren kan duren.

Vorige week bleek nog dat Coucke het sportvoedingsmerk Etixx terugkoop van Perrigo. Volgens de ondernemer is het de bedoeling om Etixx verder uit te rollen en te ontwikkelen. Het nieuws volgde op de aankondiging dat Perrigo mogelijk tot 80 banen gaat schrappen. (Belga/NS)