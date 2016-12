Marc Coucke koopt Etixx terug van Perrigo

Het Amerikaanse Perrigo kondigde donderdag een collectief ontslag aan bij Omega Pharma, waarbij mogelijk tot 80 banen sneuvelen. Perrigo kondigde tegelijk aan dat het sportvoedingsmerk Etixx wordt verkocht. Een finaal akkoord daarover werd ondertekend.

Hoewel de naam van de koper niet vermeld wordt in de aankondiging van Perrigo, is die koper niemand minder danMarc Coucke, de ex-eigenaar van Omega Pharma.

Dat blijkt uit een bericht van Alychlo, de investeringsmaatschappij van Coucke.

Perrigo nam Omega Pharma twee jaar geleden over van Coucke, samen met de rest van zijn bedrijf Omega Pharma.

"Ik ben echt verheugd om opnieuw in Etixx Sports Nutrition te kunnen investeren", aldus Coucke in het persbericht. Het is de bedoeling Etixx verder uit te rollen en te ontwikkelen, zegt Coucke nog.

Perrigo had Etixx in februari al in de etalage gezet. (Belga/BO)