Ook Duitse Ryanair-piloten staken: één op de zes Europese vluchten geannuleerd op 10 augustus

De lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair wordt opnieuw geplaagd door toenemende stakingsbereidheid van ontevreden piloten. Duitse piloten van de pilotenvakbond Vereinigung Cockpit (VC) hebben woensdag namelijk beslist om het voorbeeld van hun ontevreden collega's uit België, Ierland en Zweden te volgen.

Vereinigung Cockpit (VC) announces 24-hour strike at Ryanair: VC announced in a press conference on Wednesday, August 08, 2018 that it will call up its #Ryanair members for industrial action on Friday morning for 24 hours. https://t.co/dhpyUAknfA