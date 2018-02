Olivier Brandicourt (CEO Sanofi en overnemer van Ablynx): 'We zaten hier niet te duimendraaien'

Brandicourt (62) kwam in april 2015 aan het hoofd van Sanofi, dat een half jaar eerder na een woelige periode zijn flamboyante voorganger Christian Viehbacher aan de deur had gezet. Viehbacher had onder meer getekend voor de miljardenovername van Genzyme, waaraan Sanofi ook een productievestiging in Geel overhield.

