Nederlandse piloten willen staken, Ryanair stapt naar de rechter

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) meldde woensdagnamiddag dat ze in een kort geding wordt gedagvaard door Ryanair, met als inzet een stakingsverbod voor het huidig zomerseizoen. Enkele uren later volgde via Twitter de mededeling dat de Nederlandse piloten vrijdag het werk voor 24 uur neerleggen.

Today @Ryanair launched an attack on the workers’ right to go on strike in the Netherlands. We have a response for them: the Dutch-based Ryanair pilots will strike for 24 hours on the 10th of August 2018! #RyanairMUSTchange pic.twitter.com/tvk9nml9x7 — VNV.nl (@VNVPresident) August 8, 2018

De VNV reageerde verbaasd over de dagvaarding door Ryanair, want 'nergens anders in Europa heeft Ryanair recent een staking van haar piloten via de rechter proberen tegen te houden'.

Aanvankelijk was het overigens niet zeker of de Nederlandse piloten zich vrijdag zouden aansluiten bij hun collega's uit België, Ierland en Zweden, die eerder al hadden aangekondigd het werk op 10 augustus een dag lang neer te leggen. De dagvaarding werd dan ook als 'voorbarig' beschouwd, aangezien de VNV bij ontvangst nog niet had beslist om al dan niet deel te nemen aan de staking.

Behalve de Nederlandse piloten beslisten ook de Duitse piloten uiteindelijk om vrijdag het werk neer te leggen. De Vereinigung Cockpit raakte geïrriteerd, omdat er geen vooruitgang werd geboekt in de onderhandelingen met de directie.

Het conflict tussen de Nederlandse piloten en de directie van Ryanair draait vooral om de arbeidsvoorwaarden die de budgetmaatschappij hanteert. De VNV keert zich bijvoorbeeld tegen schijnzelfstandigheid. Daarnaast vindt de bond dat piloten doorbetaald moeten worden bij ziekte en dat de Nederlandse arbeidswetgeving van kracht moet zijn op de arbeidscontracten van de veertig tot vijftig in Nederland werkzame Ryanair-piloten.

"Met de dagvaarding probeert Ryanair wederom rechten van haar medewerkers te ontnemen. Het cao-conflict waar Ryanair zich in bevindt gaat namelijk over werknemersrechten. Zo streeft de VNV ernaar dat het Nederlands recht van toepassing wordt op het in Nederland werkzame Ryanair-personeel. De VNV is dan ook woedend vanwege de Ryanair-aanval op het Nederlands stakingsrecht, hetgeen een fundamenteel recht is van werknemers in Nederland", aldus de VNV in een persbericht.

Het kort geding vindt donderdagnamiddag om 15u30 plaats in Haarlem.