Minister van Financiën wil loonsverhoging ING-topman voorkomen: 'ING is geen koekjesfabriek'

"ING is geen koekjesfabriek maar een financiële instelling. Het kabinet wil echt dat ING dit van tafel haalt. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder", zei de Nederlandse minister van Financiën voor aanvang van een bijeenkomst van de Eurogroep in Brussel.

Hoekstra zei los van de beoogde spoedwet die de Nederlandse GroenLinks-voorman Jesse Klaver (zie onderaan) voorbereidt, te bekijken wat kan worden ondernomen 'om iets aan dit soort situaties te doen'. Er wordt intussen contact opgenomen met de bank om de loonsverhoging van haar topman te bespreken.

De raad van commissarissen van ING wil Hamers' beloning met 50 procent verhogen naar 3 miljoen euro per jaar. Volgens de bank is de forse verhoging gerechtvaardigd, omdat topman Hamers 'al jaren onderbetaald' is, althans in vergelijking met wat toplui van andere buitenlandse grootbanken verdienen. Het overige personeel krijgt ook een loonsverhoging, maar die bedraagt niet meer dan 1,7 procent.

De Nederlandse politiek reageerde afgelopen week verontwaardigd op de aangekondigde loonsverhoging die Hamers te beurt zou vallen.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver wil in dat verband snel werk maken van een zogenaamde spoedwet, waardoor loonsverhogingen van bestuurders van belangrijke banken voortaan goedgekeurd moeten worden door de minister van Financiën.

Klaver wil de tekst vrijdag 16 maart naar de Raad van State sturen voor spoedadvies, meldt de Volkskrant maandag.

Dan kan het wetsvoorstel nog voor 23 april, de dag waarop de aandeelhoudersvergadering van ING de salarisverhoging moet goedkeuren, door Tweede en Eerste Kamer worden behandeld.

SP, PvdA, PVV en Partij voor de Dieren steunen het initiatief van GroenLinks. Geert Wilders steunt het voorstel 'omdat er een einde moet komen aan het gegraai'. VVD, D66 en CDA reageren pas als ze de tekst hebben gelezen, luidt het.