ING-topman krijgt 50 procent meer loon tot 3 miljoen euro

De bestuurders van de Nederlandse bank worstelen al jaren met de niet-marktconforme beloning van de CEO, zegt ING-voorzitter Jeroen Van der Veer in de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad.

"We hebben het telkens uitgesteld, maar nu besloten een grote stap te maken", aldus Van der Veer, die niet wil zeggen of Hamers zelf om de loonsverhoging heeft gevraagd.

"Ralph Hamers is eredivisie maar werd Jupiler League betaald", aldus de oud-Shell-topman in de Nederlandse krant.

De manier waarop ING het loon van zijn topman gaat verhogen is vrij uniek. Vanaf 2018 krijgt hij er jaarlijks extra aandelen bij ter hoogte van 50 procent van zijn vast loon van 1,75 miljoen euro.

Aangezien er aan die uitkering geen prestatiedoelen zijn gekoppeld, valt die niet onder de bonusrestricties van 20 procent die in Nederland gelden voor financiële instellingen. Politiek Nederland is boos om de plannen.

Zo noemde minister van Financiën Wopke Hoekstra de loonsverhoging voor de topman van ING buitensporig. Die stap helpt op geen enkele manier om het broze vertrouwen in de sector te herstellen, verduidelijkt hij.

Volgens ING strookt de loonsverhoging met het met de overheid overeengekomen beloningsbeleid, en met het beleid dat de aandeelhouders hebben goedgekeurd.

Hoekstra heeft meteen contact laten opnemen met de bank. ING mag de opslag voor Hamers ook gaan uitleggen in het Nederlands parlement. De Tweede Kamer roept de top van het bedrijf op het matje. President-commissaris Jeroen van der Veer moet op een hoorzitting tekst en uitleg komen geven. "Ouderwets graaien", luidt de reactie van de vakbond CNV.

Niet alleen in Nederland, ook in België worden vragen gesteld bij de opslag die de ING-topman ma verwachten "'Ethiek' aan de top bij ING, dat heel veel werknemers voor hun diensten bedankte. Ook in België", tweet bediendebond LBC-NVK, waarmee ze verwijst naar de herstructurering die de bank vorig jaar doorvoerde.