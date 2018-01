Greenyard zet CEO Marleen Vaesen aan de deur

Vaesen werd in 2012 werd CEO van Greenyard Foods. Na de fusie in 2015 werd ze CEO van Greenyard. Ze was verantwoordelijk voor de uitbouw van de toekomstige structuur van het bedrijf en het aligneren van de drie entiteiten.

Hein Deprez, momenteel uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur van Greenyard, zal Vaesen vervangen in de functie van CEO. Carl Peeters, de huidige CFO van Greenyard, wordt benoemd tot COO, een nieuwe functie. Hein Deprez en Carl Peeters zullen samen Greenyard leiden met het oog op verdere groei en waarde creatie, klinkt het. De zoektocht naar een nieuwe CFO is gestart.

Begin deze maand liepen de plannen van Greenyard om zijn Amerikaanse sectorgenoot Dole Food Company over te nemen spaak. Aan de deal zou een prijskaartje gehangen hebben van 2,5 miljard dollar.

Greenyard is met meer dan 9.000 werknemers actief in 25 landen wereldwijd en draait een jaaromzet van ongeveer 4,25 miljard euro. De familie Deprez controleert 49,3 procent van de aandelen, zo blijkt uit de website. Het bedrijf heeft een beurswaarde van 871 miljoen euro.