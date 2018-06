Gezocht voor onmiddellijke indiensttreding: 85.000 digitale experts

201.000 digitale experts zijn in België aan het werk. Dat is 4,11 procent van alle werkende Belgen. Het aantal digitale experts - IT-consultants, systeemontwikkelaars, projectmanagers maar ook commerciële functies in de IT-sector - groeit al jaren, leren cijfers van Eurostat en de technologiefederatie Agoria. In 2006 waren het er 136.000 of 3,16 procent van de tewerkstelling, in 2016 was dat aantal gestegen naar 187.000. Volgens Patrick Slaets, chief data analist van Agoria, zullen er tegen 2030 in België 285.000 digitale experts nodig zijn of 5,4 procent van de tewerkstelling. Dat zijn er dus bijna 85.000 meer (zie grafiek Digitale experts).

