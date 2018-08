Belgische piloten: 'De staking bij Ryanair is ook voor ons een mislukking'

De politieke wereld moet zijn verantwoordelijkheid nemen in het dossier van Ryanair", klinkt het bij BeCA, aan de vooravond van de staking van de Belgische piloten bij Ryanair.

Bij Ryanair wordt al maanden overlegd over betere arbeidsvoorwaarden voor de piloten en het boordpersoneel bij de Ierse luchtvaartmaatschappij. Belangrijkste eis van het personeel is het erkennen van lokaal arbeidsrecht voor lokale piloten.

'Mislukking'

Maar dat overleg heeft na al die maanden helemaal niets opgeleverd, stelt BeCA-voorzitter Alain Vanalderweireldt vast. "Er is geen enkele intentie bij Ryanair om iets te veranderen." Met als gevolg een staking van de Belgische piloten op vrijdag 10 augustus. Van harte doen ze dat niet.

"De staking is ook voor ons een mislukking. We hebben allemaal het beste voor met het bedrijf", aldus Rudy Pont van BeCA. De Belgische piloten vragen concreet dat Ryanair, net als de andere maatschappijen, het Belgisch arbeidsrecht respecteert. "Alles is opgelost als Ryanair één lijntje in het contract van de piloten zet: dat vanaf die datum het Belgisch arbeidsrecht geldt", aldus Pont. De overheid kan daarbij niet aan de zijlijn blijven staan, vinden de piloten.

'Ryanair moet veranderen'

De Ierse luchtvaartmaatschappij hanteert al jaren een verdeel-en-heersbeleid, zegt piloot Rudy Pont. Zo werkt de helft van de piloten met een vast contract, en de andere helft - voornamelijk copiloten - als zelfstandige. Rapporteren over elkaar valt vaak voor. "Ryanair moet erkennen dat die verdeel-en-heersstrategie niet langer werkt. Ze moeten hun beleid veranderen", aldus Pont. "Het gaat ons niet zozeer om de lonen en salarissen, maar wel om een gebrek aan respect door Ryanair. De piloten zijn het beu. Ryanair moet veranderen."

Volgens Pont is het geen toeval dat het sociaal conflict bij de luchtvaartmaatschappij vandaag verhardt. "Vroeger was er een tekort aan piloten. Jonge piloten die afgestudeerd waren en een studieschuld van 120.000 euro hadden, waren blij dat ze bij Ryanair konden beginnen, als zelfstandige. Sinds een half jaar is er een tekort aan piloten en gaat men niet langer akkoord om zo te werken."

Nieuwe acties na vrijdag zijn nog niet gepland. Dat hangt af van de reactie van Ryanair. Maar de eis van de piloten zal zomaar niet verdwijnen na vrijdag, aldus nog Vanalderweireldt.

Vrijdag 10 augustus worden als gevolg van de staking van de Belgische Ryanair-piloten 104 vluchtenvan en naar België geschrapt.