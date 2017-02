Arbeidsmarkt schakelt twee versnellingen hoger

" We kunnen spreken van een sterke arbeidsintensieve groei." Gouverneur Jan Smets was duidelijk bij de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank. De economie trekt aan en dat is goed voor de werkgelegenheid. Vorig jaar kwamen er netto 59.000 banen bij. Dat zijn er 17.000 meer dan in 2015. In elk kwartaal van 2016 was de jobcreatie in België de hoogste sinds jaren. Zeven van de tien nieuwe jobs worden gecreëerd in de privésector, waar er nu al twaalf kwartalen op rij netto jobs bij komen.

...