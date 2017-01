'Arbeid belasten heeft eigenlijk niet veel zin meer'

Het autodeelbedrijf Zipcar ging onlangs in België van start. Robin Chase, een van de pioniers én evangelisten van de deeleconomie, richtte het bedrijf zestien jaar geleden op met een vriendin. Maar nadat de twee vrouwen gebrouilleerd waren geraakt, stapten ze in 2003 al uit het bedrijf. Zipcar kwam voor een half miljard dollar in handen van Avis. Het bedrijf ging uiteindelijk naar de beurs en werd onder de vleugels van Avis een wereldbedrijf met grofweg een miljoen leden.

...