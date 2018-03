AG Insurance investeert dit jaar 75 miljoen euro in innovatie

'Het was een jaar met vooral goed nieuws', stelde een tevreden De Cuyper tijdens een persconferentie over de jaarresultaten. AGInsurance deed het over de hele lijn uitstekend. Zowel bij de woningverzekeringen, de autoverzekeringen als de ziekte- en ongevallenverzekeringen groeiden de premies. In de tak levensverzekeringen valt het succes van de Tak23-verzekeringen op.

AGInsurance zag de vraag naar Tak23-producten met bijna 70 procent toenemen. De minder risicovolle Tak21-beleggingsverzekeringen zijn wegens de lage opbrengsten niet meer zo in trek en sommige spelers verkopen ze niet meer. Maar De Cuyper benadrukte dat AGInsurance er niet mee zal stoppen. 'We blijven erin geloven en zien nog altijd interesse bij klanten die zekerheid willen hebben.'

Wat de groepsverzekeringen betreft, benadrukte De Cuyper dat werkgevers met een plan met waarborg op reserves - van toepassing voor het merendeel van de klanten - al zeker tot in 2019 niet zullen moeten bijpassen om de wettelijk gegarandeerde minimumrentes te halen. Dit jaar belooft AG minimaal 2,25 procent netto totaalrendement op die contracten en volgend jaar 1,75 procent.

Digitalisering

Net als de banken, moeten ook de verzekeraars zich aanpassen aan het veranderende consumentengedrag en de digitalisering. De Cuyper kondigde 75 miljoen euro investeringen in innovatie aan. 'Dat is geen budget om spelers uit de fintech over te nemen, wat niet wil zeggen dat we het niet zullen doen. Wel vragen we onze medewerkers om op zoek te gaan naar pijnpunten en frustraties in het traditionele proces. We kijken vervolgens of er technologische of andere oplossingen bestaan om het ongemak weg te nemen.'

De Cuyper rekent ook op artificiële intelligentie. 'We zetten er de eerste stappen mee in de verzekeringssector. Zo komt in ons gebouw geen administratie op papier meer binnen. Alles is gedigitaliseerd. Dat is nog geen artificiële intelligentie, maar tegen eind dit jaar zal het papier zonder of met minimale tussenkomst op het juiste bureau terechtkomen. Artificiële intelligentie zal bepalen bij wie welke brief terecht moet komen.'

Zullen daar banen door sneuvelen? Vorig jaar is het personeelsbestand min of meer stabiel gebleven op ongeveer 4.000 werknemers. 'Maar vanaf dit jaar verwachten we een lichte daling met enkele tientallen voltijdse equivalenten per jaar. Dat zal op een natuurlijke manier verlopen, bijvoorbeeld door vertrekkers niet te vervangen. Er komt geen bijzonder plan om vervroegde vertrekken te forceren', benadrukte de topman.